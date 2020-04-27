На Украине запретили слова "дефолт" и "рецессия"

Министерство финансов Украины запретило использование местными чиновникам в публичном поле широкого перечня слов и выражений. Под запрет, как сообщает издание "Українськи Новини", попали такие слова как "дефолт" и "рецессия", а также "технический дефолт", "отмена национализации Приватбанка" и прочее.

Издание, ссылаясь на разосланный чиновникам документ минфина Украины, сообщает, что ведомство не рекомендует высказываться на тему прогнозов, оценок и расчетов по госдолгу, а также по суверенным еврооблигациям. При этом все комментарии по еврооблигациям разрешается давать только после согласования с минфином.

В документе также сообщается, что "невыполнение рекомендаций и разглашение информации может иметь серьезные последствия, включая распродажу инвесторами долговых ценных бумаг, увеличение стоимости заимствований и ухудшение суверенного рейтинга страны". Кроме того чиновникам рекомендуют не комментировать и не давать прогнозы по экономическому и финансовому состоянию Украины.