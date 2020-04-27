На улучшение жилищных условий молодых семей выделено 5 млрд рублей

Около 15 тысяч молодых семей получат в этом году социальные выплаты для улучшения жилищных условий, сообщает пресс-служба Минстроя.

В 2020 году в программе участвуют 83 региона. На эти цели выделено более 5 млрд рублей. "Цифра недостаточная, но все зависит от возможностей бюджета", - отметил глава Минстроя Владимир Якушев.

Претендовать на получение господдержки могут молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеющие доход, который позволяет частично оплатить приобретаемое жилье. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет. Первоочередное право на получение соцвыплаты имеют семьи, вставшие в очередь на жилье до 1 марта 2005 года, а также многодетные родители.

Участникам программы без детей предоставляется выплата в 30% от расчетной стоимости жилья. Те, у кого есть хотя бы один ребенок, могут получить выплату в 35%.

Кстати, в связи с пандемией правительство продлило период действия свидетельств, полученных участниками программы 2020 года, с семи до девяти месяцев, а срок для открытия счета в банке увеличен с одного месяца до трех. Новые положения распространяются на свидетельства, выданные с 1 февраля 2020 года.