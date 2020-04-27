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Назван самый популярный iPhone SE в России

Текст:   Антон Благовещенский
27.04.2020,  
16:12
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

В первый уик-энд продаж iPhone SE нового поколения на российском рынке лидерами по числу заказов стали модели в корпусе черного цвета. На них пришлось 46 процентов продаж, на красную и белую разновидности - 26 и 28 процентов соответственно.

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Об этом говорится в сообщении ритейлера "Связной". В компании отмечают, что наиболее ходовой стала 64-гигабайтная модификация нового смартфона (доступны также версии на 128 и 256 гигабайт).

Активнее других новинку приобретают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и Волгоград.

Спрос на новинку превышает продажи модели iPhone SE 2016 года, отмечают в "Связном".

Фото: Apple

Напомним, что четыре года назад первая модель iPhone SE продавалась по цене 37990 рублей за 16-гигабайтную (младшую) версию. Новый компактный смартфон от Apple имеет 64 гигабайта памяти в "базе" и стоит от 39990 рублей.

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