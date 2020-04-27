Названы плюсы и минусы работы "на удаленке"

Специалисты аналитического центра "Битрикс24" назвали главные преимущества и недостатки работы в удаленном режиме. Исследование проводилось в апреле этого года среди почти 900 компаний.

Как показали результаты, с которыми ознакомился RT, 34 процента опрошенных назвали отсутствие личных коммуникаций главным минусом работы "на удаленке". Еще 27 процентов считают основным недостатком низкую мотивацию и вовлеченность коллег.

Среди главных преимуществ - экономия времени на дорогу, расходов на питание (52 процента) и на аренду рабочих мест (25 процентов).

23 процента опрошенных плюсом назвали возможность нанять сотрудника из любой точки мира.

При этом 60 процентов компаний не считают, что дистанционная работа эффективнее, чем в офисе.