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27.04.2020 15:09
Рубрика: В мире

Немцы не смогут отдохнуть в Испании, Греции и Турции в этом году

Текст: Юрий Когалов

Власти Германии предупредили, что немцы не смогут отдохнуть в Испании, Греции и Турции в этом году. Как заявил в интервью сети ZDF комиссар по туризму правительства ФРГ Томас Барейс, проведение каникул и отпусков на побережье этих стран в ближайшие месяцы маловероятно.

По его словам, члены ЕС в настоящий момент изучают, какими должны быть стандарты поездок, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса. Это касается не только путешествий, но и рабочих командировок.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что быстрое открытие границ европейскими странами для возобновления туристического потока слишком рискованно в условиях продолжающейся пандемии.

Аналогичное предупреждение выдали своим гражданам власти Великобритании. Там отметили, что возобновление турпотока в Испанию начнется не раньше, чем через несколько месяцев.

Это значит, что экономика пиренейского королевства не получит денег, которые обычно в стране оставляют около 30 миллионов туристов из этих двух стран.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже посоветовала не планировать зарубежные поездки на июль и август. По ее словам, никто не может сделать точных прогнозов, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, и это надо учитывать всем.

По оценкам Всемирного совета по путешествиям и туризму, туристический сектор в этом году может потерять до 2,7 триллиона долларов, что также ставит под угрозу почти 100 миллионов рабочих мест.

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