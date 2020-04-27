Новак: Нефтяной рынок зависит от развития ситуации с коронавирусом

То, как рынок пройдет самый сложный период максимального снижения спроса на нефть, будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом и темпов восстановления мировой экономики. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что четко предсказать по дням, как произойдет оживление рынка, невозможно, но во второй половине 2020 года можно ждать начала восстановления экономики и роста спроса на энергоресурсы.

Министр отметил, что небольшой прирост спроса на нефть уже наблюдается в некоторых странах Центральной и Северной Европы. "Если раньше на автозаправочных станциях падение спроса составляло до 70%, то сегодня в некоторых странах этот показатель уменьшился до 60-65%. Это позитивно и, на мой взгляд, это даст положительный сигнал рынку", - сказал Новак.

По мнению главы минэнерго России, потребление нефти и нефтепродуктов в дальнейшем будет неминуемо расти и сейчас основной задачей является пройти пик падения спроса, не заполнив до отказа все нефтехранилища, поскольку это может привести к коллапсу всей отрасли.