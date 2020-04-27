Постановление правительства Новосибирской области от 27 апреля 2020 года № 138-п "Об установлении особого противопожарного режима на территории Новосибирской области"

В соответствии со статьей 3 Закона Новосибирской области от 14.05.2005 № 294-ОЗ "О противопожарной службе Новосибирской области и обеспечении пожарной безопасности в Новосибирской области" Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Установить особый противопожарный режим на территории Баганского, Барабинского, Болотнинского, Венгеровского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, Каргатского, Колыванского, Коченевского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Куйбышевского, Кыштовского, Маслянинского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Северного, Сузунского, Татарского, Тогучинского, Убинского, Усть-Таркского, Чановского, Черепановского, Чистоозерного, Чулымского районов Новосибирской области, в городах Бердске, Искитиме, Новосибирске, Оби и в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области с 27 апреля 2020 года по 11 мая 2020 года.

2. Установить на период действия особого противопожарного режима дополнительные требования пожарной безопасности, включающие в себя:

1) запрет на посещение гражданами лесов, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, выполнением определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах в рамках государственных заданий, проездом и пребыванием в оздоровительных учреждениях, туристических базах и базах отдыха, осуществлением мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

2) запрет на территориях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, предприятий, полосах отвода линий электропередачи, железнодорожных и автомобильных дорог, в лесах, расположенных на землях, находящихся в собственности Новосибирской области, на землях лесного фонда, осуществление полномочий по охране которых передано органам государственной власти Новосибирской области в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения, на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях, за исключением случаев:

а) приготовления пищи в помещениях зданий, предназначенных для проживания, либо в помещениях для оказания услуг общественного питания, а также в зонах для приготовления и приема пищи, предусмотренных в палаточных лагерях;

б) использования устройств, обеспечивающих устойчивое сгорание топлива и возможность регулирования процесса горения (газовые горелки), в пикниковых точках, расположенных на туристических маршрутах;

в) проведения специализированными организациями работ по обустройству защитных полос и иных профилактических работ, предусмотренных лесным законодательством;

3) принятие мер по локализации очагов горения сухой растительности и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

4) организацию патрулирования территорий муниципальных образований Новосибирской области в целях контроля за соблюдением запрета выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях;

5) организацию привлечения в установленном законодательством порядке к профилактической работе и патрулированию представителей общественных организаций, в том числе добровольной пожарной охраны, охранных организаций, а также добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере предупреждения и тушения пожаров, жителей населенных пунктов;

6) проведение противопожарной пропаганды и инструктирование населения о соблюдении требований пожарной безопасности в части запрета разведения костров, сжигания мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специально отведенных для указанных видов работ.

3. Ответственными за выполнение дополнительных требований пожарной безопасности являются в рамках установленных полномочий областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области (по согласованию) (далее - органы местного самоуправления), организации, реализующие в установленном законодательством порядке мероприятия, предусмотренные настоящим постановлением.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений и городских округов Новосибирской области на период действия особого противопожарного режима в рамках установленных полномочий:

1) организовать реализацию дополнительных требований пожарной безопасности, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления;

2) обеспечить готовность водовозной и землеройной техники для возможного использования в тушении пожаров;

3) обеспечить готовность систем связи и оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

4) организовать комплекс мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, обусловленных горением сухой растительности, в том числе:

а) взять на контроль территории бесхозяйных и длительное время неэксплуатируемых приусадебных участков;

б) обеспечить ежедневное планирование и организацию работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп на территории муниципального образования;

в) организовать в целях обнаружения палов сухой растительности круглосуточное патрулирование территорий населенных пунктов и прилегающих территорий, в том числе садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, организаций. К проведению указанной работы привлекать в установленном законодательством порядке представителей общественных организаций, в том числе добровольной пожарной охраны, а также добровольцев;

г) обеспечить незамедлительное реагирование в установленном законодательством порядке по выявленным очагам горения на территории населенных пунктов и прилегающих территориях, в том числе по термически активным точкам, выявляемым посредством космического мониторинга;

д) в случае выявления лиц, допустивших любые очаги горения, обеспечить незамедлительное информирование по указанным фактам органов государственного пожарного надзора, органов полиции, территориальных органов министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области;

5) обеспечить контроль за состоянием защитных противопожарных минерализованных полос по периметру населенного пункта, объектов муниципальной собственности, граничащих с землями сельскохозяйственного назначения, лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами;

6) обеспечить ежедневное информирование населения о действии на территории Новосибирской области особого противопожарного режима, требованиях пожарной безопасности, предусмотренных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", а также о недопустимости использования открытого огня и разведения костров на землях населенных пунктов, землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса.

5. Министерству сельского хозяйства Новосибирской области (Лещенко Е.М.) обеспечить взаимодействие с органами местного самоуправления по недопущению проведения неконтролируемых выжиганий сухой растительности, сжигания мусора и разведения костров на используемых землях сельскохозяйственного назначения.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области (Магеров А.И.) увеличить количество проводимых плановых рейдовых осмотров с целью выявления фактов зарастания земель сельскохозяйственного назначения сорными растениями, деревьями и кустарниками и обеспечить направление результатов проведенных мероприятий в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области в максимально короткий срок.

7. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области (Орлов В.В.) совместно с министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области (Даниленко А.А.) в рамках полномочий:

1) организовать контроль и мониторинг работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп муниципальных образований Новосибирской области и патрульно-контрольных групп, включающих представителей органов надзора и контроля Новосибирской области, по патрулированию населенных пунктов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и прилегающих к ним лесных массивов с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений требований законодательства Российской Федерации, связанных с выжиганием сухой растительности, а также в части содержания территории и недопущения захламления горючими веществами и отходами;

2) обеспечить готовность сил и средств государственных учреждений Новосибирской области, осуществляющих полномочия по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и ликвидации указанных чрезвычайных ситуаций, к действиям по защите населенных пунктов и объектов экономики от пожаров;

3) организовать профилактическую работу, в том числе с использованием средств массовой информации, по предупреждению выжигания сухой растительности и сжигания мусора, разведению костров на территории Новосибирской области;

4) организовать информирование населения Новосибирской области о соблюдении требований пожарной безопасности через средства массовой информации, сигнально-говорящие устройства на специальной пожарной технике.

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области (Стерликов Ю.Ю) в рамках имеющихся полномочий принять меры в пределах компетенции по содействию в обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении рейдов в населенных пунктах с целью пресечения выжигания сухой растительности и сжигания мусора, а также принять участие в проведении мероприятий по усилению охраны общественного порядка в местах ограничения доступа населения в леса.

9. Рекомендовать гражданам и руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории Новосибирской области:

1) обеспечить уборку мусора и покос травы на используемых земельных участках в границах, определяемых кадастровыми или межевыми планами, а также очистку объектов и прилегающих к ним территорий, территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а также от сухостойных деревьев и кустарников, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, в полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог;

2) не допускать использование территории противопожарных расстояний между зданиями, строениями и лесничествами (лесопарками), местами разработки или открытого залегания торфа под строительство (установку) различных сооружений и подсобных строений, для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов, стоянки транспорта, разведения костров и сжигания отходов и тары;

3) обеспечить используемые объекты исправными средствами пожаротушения, а также обеспечить доступность подъезда пожарной техники и забора воды из источников противопожарного водоснабжения, в том числе из естественных водоемов.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Сёмку С.Н.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







