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27 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Новосибирской области от 27 апреля 2020 года № 66 "О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации" следующие изменения:

1. В пунктах 5, 6 слова "по 30.04.2020" заменить словами "по 15.05.2020".

2. Пункт 8 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) соблюдать масочный режим:

а) при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;

б) на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения;

в) при посещении:

аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) специализированных объектов розничной торговли, других организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена;

территориальных органов федеральных органов государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области, иных государственных органов Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области;

зданий (строений, сооружений) автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных вокзалов, аэропортов;

зданий (строений, сооружений), помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена;

иных общественных мест.".

А.А.Травников



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