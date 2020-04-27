Объявлены имена финалистов шоу "Маска"

На НТВ состоялся финал шоу "Маска" - российской версии мирового хита The Masked Singer. С названием канал попал в точку. Да и не только с ним. Шоу пришлось по душе зрителям. Финальный выпуск показал долю 27,2% и рейтинг 9,7%, что означает - он стал лучшим эфирным событием 2020 года у москвичей в аудитории возраста "18+", а максимальная доля достигала показателя 33,0%.

Также "Маска" стала лучшей развлекательной программой у москвичей в аудиториях "14-44" (доля 26,9%, рейтинг 5,9%), "18-30" (доля 27,3%, рейтинг 3,8%) и "14-59" (доля 27,4%, рейтинг 7,7%). Пусть вас не пугают цифры - они лишь подтверждение того, что успех шоу "зашкаливал", оно прошло, если так можно выразиться, при телевизионном аншлаге, и на эти показатели долго еще будут равняться другие.

В девятом - финальном - выпуске маски были сорваны с четырёх финалистов: под маской Попугая скрывалась солистка группы "Винтаж" Анна Плетнёва, под маской Оленя - народная артистка России Лариса Долина, а под маской Волка - экс-солистка группы "Сливки" Карина Кокс. Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).

На протяжении двух месяцев зрители следили за судьбами двенадцати масок. Интрига шоу и у нас, и за рубежом заключается в том, что хочется побыстрее разгадать - кто же находится под маской, закрывающей исполнителя с головы до пят. Вадима Такменёва в костюме Хамелеона рассекретили первым. Следующим стал Стас Костюшкин под маской Мороженого, а вот "посудную лавку" версий жюри разнёс Алексей Глызин в костюме Слона. Когда рассекретили Робота - никто не поверил своим глазам. Это была Оксана Фёдорова, которая берет уроки вокала. После того, как удалось разгадать Лену Катину в костюме Паука, жюри удивила Туча - они даже не предложили, что это может быть Светлана Мастеркова. Потом "раскололи" Яйцо, в маске которого был Антон Лирник, ну а за трогательной историей любви Панды - Влада Топалова - и члена жюри Регины Тодоренко зрители наблюдали с особым умилением.

Однако победил Лев. С самого первого выпуска, когда "царь зверей" вышел на сцену и исполнил песню Chandelier, у членов жюри были только восторженные отзывы. И далее - каждое выступление Льва всё с большей силой покоряло Филиппа Киркорова, Валерию, Гарика Мартиросяна, Регину Тодоренко и Тимура Родригеза. Кстати, Тимур первым предположил, что под маской Льва скрывается Анатолий Цой. И оказался прав.

"Я испытываю невероятное счастье, потому что для меня это не просто победа, это новый большой путь к успеху. Я думаю, что запомню её на всю жизнь. Безусловно, моя победа - это заслуга всей команды. Редакторы, которые подбирали музыкальный материал, режиссеры и хореографы, которые ставили номера - таких постановок я еще нигде не видел, даже на зарубежных шоу. Это грандиозно! Я могу сказать, что я приложил максимум усилий, и, чтобы номер получился, я каждый раз выжимал из себя все соки. Я не жалел себя и всё время посвящал проекту, и много раз выходил, казалось бы, за рамки невозможного. В первую очередь проект открыл мне глаза на самого себя, и это очень здорово", - поделился ощущениями от победы Анатолий Цой.

А вот что сказала о своем участии в шоу Лариса Долина: "По своей натуре я авантюристка, поэтому участие в этом шоу для меня - яркое приключение! Я даже не думала, что нахожусь в маске Оленя, я просто занималась любимым делом, познавала себя, экспериментировала, пела то, что никогда не пела. И в этом мне маска в какой-то степени помогала. Все говорят, что маску тяжело носить - да, но ты об этом забываешь, когда выходишь на сцену".