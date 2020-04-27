Обнаружены новые опасные свойства коронавируса у детей

За последние три недели британские медики зарегистрировали резкий рост развития тяжелых осложнений у детей, больных COVID-19. В связи с этим национальная служба здравоохранения Великобритании распространила срочное предупреждение для врачей, об этом сообщили BBC и The Daily Mail.

"Существует озабоченность, что у детей в Британии появляется новый связанный с Covid-19 воспалительный синдром, либо что это может быть другой, пока не идентифицированный патоген", - говорится в инструкции, полученной врачами. Эксперты, опрошенные Daily Mail сравнивают новый синдром с болезнью Кавасаки и синдромом токсического шока.

Терапевтов просят срочно сообщать о каждом ребенке с подобными симптомами. В документе также говорится, что возникающие осложнения настолько тяжелы, что дети поступают в отделения реанимации и интенсивной терапии. Общее количество пострадавших детей в документе не приводится.

Синдром был выявлен как у детей, зараженных коронавирусом, так и у тех, у кого тест на коронавирус оказался отрицательным. Эксперты не сумели также объяснить, связано ли это, например, с низкой точностью применяемых тестов, или, возможно, с присутствием у детей наряду с коронавирусом также другого, ранее не известного патогена.