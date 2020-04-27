Одобрен проект федеральной схемы обращения с отходами

Зампред правительства Виктория Абрамченко одобрила первый проект федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Интерактивная карта с источниками образования отходов, объектами инфраструктуры и маршрутами движения ТКО разработана и представлена Российским экологическим оператором (РЭО).

На основе математического моделирования эксперты РЭО определили места для размещения новых сортировок и полигонов, оптимизированы их мощности. В соответствии с федеральной схемой до 2024 года предстоит построить и реконструировать более 850 объектов инфраструктуры. Если в 2019 году обрабатывалось около 10 млн тонн отходов, а направлялось на вторичное использование около 5 млн тонн отходов, то в 2024 году обработке должны подвергаться 42 млн тонн отходов, а утилизации - 25 млн тонн отходов.

В проект включены более 20 тыс. муниципальных образований, для которых рассчитано количество образующихся в них отходов. Финальный документ будет утвержден осенью после согласования его с регионами. "Федеральная схема обращения с отходами - инструмент стратегического планирования и управления системой обращения с отходами в России. Она позволяет увидеть реальную картину отрасли, "белые" пятна и ключевые точки развития инфраструктуры движения ТКО. Это позволит системно подходить к распределению инвестиций на создание необходимых объектов. Дополнительно поручила Российскому экологическому оператору отобразить на схеме мощности по утилизации пластика, картона, стекла и других вторичных материальных ресурсов. Это необходимо для объективной оценки реализации расширенной ответственности производителей", - сказала Виктория Абрамченко.

Федеральная схема базируется на территориальных схемах обращения с отходами, которые были актуализированы регионами в 2019 году. Именно в них определено, куда должны направляться отходы на сортировку или захоронение, где должны создаваться новые объекты. Как отметила вице-премьер, аккумулирование всех региональных данных об отходах в единой федеральной схеме позволит оптимизировать места расположения и мощности объектов инфраструктуры, оптимизировать логистику, контролировать региональных операторов, сформировать справедливый тариф и в целом создать систему обращения с отходами контролируемой и прозрачной.

Сейчас в федеральной схеме представлено более 4 тысяч объектов, из них 850 - перспективные объекты для реализации инвестиционных проектов по строительству или реконструкции объектов обработки, размещения, обезвреживания и утилизации отходов.

При разработке федеральной схемы проведен детальный анализ информации об объектах инфраструктуры, вносимых в базу данных. В частности, все объекты были найдены на спутниковых снимках, их координаты были уточнены, а объекты отображены на карте. Также производилось уточнение мощностей объектов и возможности их дальнейшего использования для приема отходов.

Интерфейс федеральной схемы позволяет обеспечивать взаимодействие с регионами - в схеме предусмотрены личные кабинеты, посредством которых регионы вводят в систему информацию. "Федеральная схема - это не просто очередная информационная система. Это скелет, вокруг которого будет строиться вся система управления отраслью. Схема позволяет сформировать баланс мощностей для захоронения и переработки коммунальных отходов, логистику вывоза отходов, позволяет регионам совместно использовать инфраструктуру. Так мы сможем определять приоритетные проекты для оказания мер финансовой поддержки и осуществлять контроль достижения целевых показателей национального проекта", - сказал глава РЭО Илья Гудков.