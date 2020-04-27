Онлайн-образование поможет вузам стать более востребованными

- Преподаватели и студенты научатся работать с веб-сериалами, продюсировать образовательные проекты, писать сценарии своих лекций и семинаров, - так спрогнозировал будущее вузов после пандемии министр науки и высшего образования Валерий Фальков, открывая Московский международный салон образования-2020 - крупнейший образовательный форум. В этом году ММСО проходит полностью в онлайне.

- Мы запомним эту весну как время цифрового сдвига в образовании, - подчеркнул министр. - После мы обязательно вернемся в аудитории, однако многое будет выглядеть иначе. Речь не столько про технологии. На наших глазах знания и навыки, которые до сих пор были, в первую очередь, востребованы в медиа, становятся массовыми навыками преподавателей университетов: умение "держать эфир", помнить о ракурсе, освещении, звуке, хронометраже, не "вываливаться" из кадра.

Лучшие преподаватели, по мнению Валерия Фалькова, сегодня превращаются в режиссеров своих курсов, выстраивая драматургию каждого из них.

Министр также добавил, что за месяц удаленной работы сделать цифровые технологии органичной частью учебного процесса пока не удалось. Но дальнейшая цифровизация необходима. В том числе и для того, чтобы российское образование могло выходить на экспорт и быть востребованным во всем мире.

Лучшие преподаватели сегодня становятся режиссерами и продюсерами своих лекций и семинаров

Вынужденный переход на дистанционное обучение, по мнению многих экспертов, вызовет полноценную реформу в образовании. На одной из онлайн-площадок ММСО-2020 свой взгляд представил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов:

- Уверен: высшая школа в старый формат не вернется. В будущем все поймут: образование делится не по способу его получения - очное, вечернее, а по уровню "включения" в процесс. Можно играть в "морской бой" на семинаре, а можно очень интенсивно работать из дома в олайне. Около 40 процентов опрошенных нами студентов с переходом на дистант стали гораздо интенсивнее работать. Это важный результат.