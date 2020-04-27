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27.04.2020 18:11
Рубрика: Общество

Один дома - вот и счастье

Текст: Ольга Игнатова
Вопреки официальной статистике россияне чувствуют себя совсем не плохо даже на самоизоляции, показал опрос Финансового университета при правительстве РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью, в первой половине апреля выросла до 81%. Это даже больше, чем в январе-феврале 2020 года, когда опасность коронавируса для России еще не была очевидной.

Фото: iStock
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От ограничительных мер, связанных с эпидемией, жители малых и средних городов, где сосредоточена основная часть населения в России, пострадали гораздо меньше, чем жители мегаполисов, объясняет директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец. Большая часть работающих россиян прямо или косвенно завязана на бюджетное финансирование, которое от кризиса не пострадало. Пока массовых увольнений нет, основная часть работающих россиян по-прежнему получает зарплату, находясь в оплачиваемом отпуске, отмечает эксперт.

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