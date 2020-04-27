Организации здравоохранения могут включить в списки системообразующих

Ряд организаций здравоохранения и культуры могут включить в списки системообразующих, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Он поручил ускорить эту работу.

Сейчас к системообразующим относятся свыше 1100 предприятий. Перечни еженедельно уточняются на основании предложений министерств. "Важно, что списки открыты и публикуются на сайтах профильных министерств", - подчеркнул глава правительства.

Таким предприятиям предусмотрены меры поддержки для сохранения занятости. В частности, они могут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств по ставке не более 5 процентов. "Каждая компания - до 3 миллиардов рублей", - напомнил Мишустин.