Панорамные туры онлайн покажут всю красоту нашей родины

В начале апреля комитет по культуре Санкт-Петербурга в сотрудничестве с социальной сетью ВКонтакте запустил виртуальную экскурсию по Исаакиевскому собору. Актуальности этому событию добавила не только самоизоляция потенциальных туристов на время пандемии, но и сама дата - третье апреля: ровно 195 лет назад именно в этот день был утвержден окончательный проект Огюста Монферрана. В режиме панорамной съемки в высоком качестве для зрителей запечатлели уникальные интерьеры собора, а также локации, недоступные для посетителей. Например, гости виртуальной экскурсии смогут полюбоваться панорамным видом на город с высоты легендарной балюстрады с ангелами, расположенной у основания купола собора. Эта галерея расположена выше смотровой площадки, и обычные туристы, как правило, туда не попадают.

"В рамках развития проекта планируется создание цифровых копий других знаковых культурных локаций Санкт-Петербурга", - пообещали в комитете.

Панорамы Исаакия доступны и в специальном мини-приложении - оно работает и на телефоне, и на обычном компьютере, а найти его можно в группе комитета по культуре северной столицы ВКонтакте.

Цифровыми копиями сегодня обзавелись многие достопримечательности и природные памятники в регионах России. Их панорамы в высоком разрешении позволяют рассмотреть интересные детали, испытать эффект присутствия, а заодно понять, захочется ли попасть туда в реальности. Если захочется, то узнать об этом месте как можно больше, использовав время самоизоляции для пополнения своих знаний к будущим путешествиям: с таким багажом ездить по миру намного интереснее, чем без него.

Яркий пример такого подхода - портал Челябинского государственного историко-культурного заповедника "Аркаим". Многоплановая виртуальная экскурсия, размещенная на портале, отхватывает множество локаций - и само поселение, и интерьеры жилищ каменного века, и современный парк скульптур, и пейзажи окрестных гор, и местный музей. Панорамы "сообщаются" друг с другом с помощью точек перехода, так что по древнему городу Аркаиму можно в буквальном смысле побродить. Кроме того, есть еще два вида виртуальной навигации - во-первых, меню с названиями тех или иных мест, во-вторых - мини-иконки с изображениями панорам и подписями. Нажав на самые интересные, можно сразу попасть к наиболее эффектным объектам. В общем, заблудиться невозможно, а прогулочного настроения добавят ненавязчивые звуки природы.

Невероятный по красоте панорамный тур на Байкал появился в сети в 2018 году. Он был создан по заказу Информационно-аналитического центра развития водохозяйственного комплекса в рамках целевой программы охраны озера. Для проекта было создано 55 панорам в рамках 18 виртуальных туров - на Ольхон, в поселок Литвянка, в Танжеранскую степь, Сарминское ущелье и по другим интересным окрестностям с уникальной природой. Панорамы дополнены красивейшими фотографиями и видеоролками - если вдруг надоест самостоятельно блуждать по просторам высокого разрешения.

Панорамы самых интересных объектов России и мира с обзором на 360 градусов с охотой делают и бизнес-структуры, и энтузиасты-фотографы. Среди них можно выделить некоммерческий фотопроект "АирПано" с панорамными фото и видео высокого разрешения, который трижды в своей практике получал грант Русского географического общества. На портале уже накопилось 3000 панорам, с помощью которых с воздуха можно полюбоваться сотнями самых известных мест на земле - от Москвы до Антарктиды.