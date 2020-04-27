Патриарх Кирилл установил ответственность за несоблюдение мер по коронавирусу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, направленных на противодействие коронавирусу. Об этом сообщает Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.

В сообщении Рабочей группы говорится о том, что на первых этапах распространения эпидемии коронавируса "не все восприняли ее как серьезную угрозу, проигнорировав предостережения врачей и священноначалия". Рабочая группа признает, что в отдельных монастырях и некоторых храмах нарушения привели к росту случаев заражения. "В связи с этим святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, - сообщает Рабочая группа, - особым распоряжением установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции".

В документе говорится о том, что если из-за несоблюдения распоряжений и указаний священноначалия произойдет заражение человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью по причине заражения, "виновный может быть привлечен к церковному суду, а в некоторых случаях - к церковно-административной ответственности".

"В условиях ограничений особое значение приобретает пастырское окормление верующих на дому, а также в больницах, которое должно реализовываться с соблюдением всех профилактических требований, призванных обезопасить как клириков, так и мирян", - сообщает так же Рабочая группа.