Пентагон опубликовал три видеозаписи НЛО и признал их аутентичность

Министерство обороны США официально подтвердило подлинность трех видеозаписей, опубликованных в Сети еще в 2007 и 2017 годах, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты.

В размещенном на сайте ведомства сообщении говорится, что Пентагон разрешил публикацию трех несекретных видеороликов, снятых самолетами американского ВМФ. Одно из них датируется ноябрем 2004 года, а два других январем 2015-го.

Американское военное ведомство при этом отметило, что Пентагон ранее уже признавал эти записи аутентичными. "После тщательного анализа ведомство установило, что санкционированный выпуск этих несекретных видеороликов не раскрывает каких-либо чувствительных особенностей [бортовых] систем и не препятствует каким-либо последующим расследованиям вторжений в воздушное пространство со стороны неопознанных воздушных явлений", говорится в сообщении.

В Пентагоне подчеркнули, что публикуют эти записи, чтобы развеять любые возможные заблуждения у публики о том, были ли эти кадры реальными. Одновременно с этим в ведомстве отметили, что зафиксированные воздушные явления остаются охарактеризованными как "неопознанные".