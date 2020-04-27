Первенства ФНЛ и ПФЛ доиграны не будут

Розыгрыши Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиг не будут доиграны. Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич считает такое развитие событий неправильным.

В понедельник генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал о судьбе нынешних розыгрышей ФНЛ и ПФЛ. Один из руководителей РФС заявил, что в организации считают нецелесобразным возобновлением обоих турниров

"Главное сейчас - сохранить целостность ФНЛ к следующему сезону. Заставить футболистов, не игравших полгода, провести 11 игр за месяц - не видим смысла. В ФНЛ сыграно 27 туров, больше двух третей, и мы считаем, что его можно признать завершенным", - цитирует Алаева "СЭ".

Такое решение не встретило понимания у главного тренера столичного "Торпедо" Сергея Игнашевича. В Instagram экс-защитник сборной России заявил, что доиграть сезон необходимо, поскольку его клуб еще может подняться на первую или вторую строчку.

"Фиксировать сегодняшнюю таблицу ФНЛ несправедливо. Если мы в футболе говорим о спортивном принципе. Осталось сыграть небольшое количество матчей, и все самое интересное ещё впереди. В сложившейся ситуации можно сыграть даже мини-турнир с участием четырёх-шести команд за выход в РПЛ. Если РПЛ возобновляет турнир, почему мы нет? Логично, что либо все заканчивают чемпионат, либо все доигрывают. Думаю, в этой ситуации в первую очередь глава ФНЛ Игорь Ефремов должен предложить выход, соблюдающий спортивный принцип. Именно для этого он и поставлен на столь важный пост. В противном случае эта должность должна быть автономной. Глава ФНЛ в таком случае просто не нужен", - написал Игнашевич.

Ответ президента ФНЛ для Игнашевича был неутешителен. Ефремов заявил, что сезон в ФНЛ будет завершен, так как возобновление турнира в предложенные сроки противоречит здравому смыслу.

"Исходя из имеющейся на данный момент информации, раньше 21 июня возобновить сезон не получится. Если при этом соблюсти все требования, включая медицинские, попробовать выстроить логистику, становится очевидным, что провести за месяц оставшиеся 11 туров практически невозможно", - цитирует слова Ефремова ТАСС.