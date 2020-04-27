Первенства ФНЛ и ПФЛ доиграны не будут

Новости

Расширен перечень лекарств для лечения тяжелых заболеваний 22:01
Пентагон опубликовал три видеозаписи НЛО и признал их аутентичность 21:56
Ракова: Число госпитализаций за неделю в Москве выросло на 70 процентов 21:49
СК опроверг заявления о незаконности возбуждения дела о сносе памятника Коневу 21:46
Росавиация сформировала график вывозных рейсов до 5 мая 21:28
СК опубликовал видео взорванной машины в Волгограде 21:24
Воробьев: Режим самоизоляции в Подмосковье продлят и на майские праздники 21:18
В "Крокус Экспо" развернут госпиталь для больных с коронавирусом 20:56
В российской армии увеличилось количество зараженных коронавирусом 20:53
Лавров обсудил с главой ОБСЕ выполнение договоренностей "нормандской четверки" 20:41
Число больных коронавирусом в мире перевалило за три миллиона человек 20:40
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство 20:23
Богослужения в Москве и Подмосковье после 29 апреля продолжатся без прихожан 19:46
В Волгограде сработало взрывное устройство в машине 19:40
Посол России: Важно, что помощь в Сербию пришла вовремя 19:33
Патриарх Кирилл установил ответственность за несоблюдение мер по коронавирусу 19:32
Нейробиолог рассказал, как запах хвои помогает от тревожности 19:25
В Крым доставили мини-лабораторию для экспресс-диагностики COVID-19 19:20
Глава ВОЗ призвал не ждать скорого окончания пандемии 19:18
Собянин рассказал об усилении контроля очистки питьевой воды 19:14
Путин присвоил звание Героя Труда Рошалю и Соломину 19:12
Куба вышла на оптимистичный сценарий по COVID-19 19:07
В Москве составили более 500 протоколов о нарушении дистанции в магазинах 18:50
Арнольд Шварценеггер впервые станет дедом благодаря Крису Прэтту 18:47
Власти доплатят сотрудникам, работающим в московских больницах 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
27.04.2020 20:45
Рубрика: Спорт

Первенства ФНЛ и ПФЛ доиграны не будут

Текст: Максим Домчев
Розыгрыши Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиг не будут доиграны. Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич считает такое развитие событий неправильным.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В понедельник генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал о судьбе нынешних розыгрышей ФНЛ и ПФЛ. Один из руководителей РФС заявил, что в организации считают нецелесобразным возобновлением обоих турниров

Фото: Михаил Синицын/РГ
РПЛ может быть расширена до 18 клубов в следующем сезоне

"Главное сейчас - сохранить целостность ФНЛ к следующему сезону. Заставить футболистов, не игравших полгода, провести 11 игр за месяц - не видим смысла. В ФНЛ сыграно 27 туров, больше двух третей, и мы считаем, что его можно признать завершенным", - цитирует Алаева "СЭ".

Такое решение не встретило понимания у главного тренера столичного "Торпедо" Сергея Игнашевича. В Instagram экс-защитник сборной России заявил, что доиграть сезон необходимо, поскольку его клуб еще может подняться на первую или вторую строчку.

"Фиксировать сегодняшнюю таблицу ФНЛ несправедливо. Если мы в футболе говорим о спортивном принципе. Осталось сыграть небольшое количество матчей, и все самое интересное ещё впереди. В сложившейся ситуации можно сыграть даже мини-турнир с участием четырёх-шести команд за выход в РПЛ. Если РПЛ возобновляет турнир, почему мы нет? Логично, что либо все заканчивают чемпионат, либо все доигрывают. Думаю, в этой ситуации в первую очередь глава ФНЛ Игорь Ефремов должен предложить выход, соблюдающий спортивный принцип. Именно для этого он и поставлен на столь важный пост. В противном случае эта должность должна быть автономной. Глава ФНЛ в таком случае просто не нужен", - написал Игнашевич.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
РПЛ может возобновить сезон 21 или 28 июня

Ответ президента ФНЛ для Игнашевича был неутешителен. Ефремов заявил, что сезон в ФНЛ будет завершен, так как возобновление турнира в предложенные сроки противоречит здравому смыслу.

"Исходя из имеющейся на данный момент информации, раньше 21 июня возобновить сезон не получится. Если при этом соблюсти все требования, включая медицинские, попробовать выстроить логистику, становится очевидным, что провести за месяц оставшиеся 11 туров практически невозможно", - цитирует слова Ефремова ТАСС.

Спорт Футбол Футбольная национальная лига Спорт Футбол Второй дивизион Спортивные организации Российский футбольный союз Чемпионат России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор допустил постепенную отмену самоизоляции после 12 мая
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Кремль назвал условие обсуждения дальнейших шагов по нефтедобыче
В Госдуме поддержали идею о презумпции невиновности в КоАП
Глава Минприроды: Это лето может стать одним из самых жарких за всю историю
Федерация бокса России предложила провести бой между Тимати и Бастой
Тренировка с Овечкиным выставили на аукцион