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27.04.2020 09:57
Рубрика: Власть

Песков дал прогноз выхода на плато коронавируса

Текст: Кира Латухина
К середине мая Россия может выйти на плато заболеваемости коронавирусом, и в июне станет полегче. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью aif.ru.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"Давайте посмотрим на такие страны, как Италия, Испания. Динамика более или менее сопоставимая", - предложил Песков. "Сколько там продолжалась критическая фаза? Максимум полтора месяца", - заметил он.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато, - спрогнозировал представитель Кремля. - А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче".

И все эти тяготы быстро забудутся, уверен Песков. "Они, конечно, не забудутся у тех, кто потерял своих близких или сам серьезно переболел. И еще, каждому из нас потом надо будет много-много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни", - добавил при этом он. Это тоже будет непростой период.

Государству нужно будет помогать гражданам - и оно уже помогает, нужно будет четко контролировать, как выполняются решения, где помощь не доходит до людей. "Много будет задач, конечно. Но жизнь в любом случае вернется в нормальное русло", - заключил пресс-секретарь президента.

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