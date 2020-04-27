Песков дал прогноз выхода на плато коронавируса

"Давайте посмотрим на такие страны, как Италия, Испания. Динамика более или менее сопоставимая", - предложил Песков. "Сколько там продолжалась критическая фаза? Максимум полтора месяца", - заметил он.

"И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато, - спрогнозировал представитель Кремля. - А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче".

И все эти тяготы быстро забудутся, уверен Песков. "Они, конечно, не забудутся у тех, кто потерял своих близких или сам серьезно переболел. И еще, каждому из нас потом надо будет много-много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни", - добавил при этом он. Это тоже будет непростой период.

Государству нужно будет помогать гражданам - и оно уже помогает, нужно будет четко контролировать, как выполняются решения, где помощь не доходит до людей. "Много будет задач, конечно. Но жизнь в любом случае вернется в нормальное русло", - заключил пресс-секретарь президента.