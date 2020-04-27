Песков: К Путину без теста на коронавирус попасть нельзя

Президент работает дистанционно из своей загородной резиденции "Ново-Огарево", очные контакты он минимизировал, рассказал в интервью "АиФ" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Без результатов тестирования на коронавирус к нему попасть нельзя.

"Все санитарные нормы, конечно, соблюдаются. Что касается очных контактов, президент их действительно минимизировал, хотя они и не исключены полностью", - заметил представитель Кремля. Например, были встречи с некоторыми министрами, представителями банковских структур в последние недели. "Дистанцию он соблюдать старается. Кроме того, к президенту, естественно, невозможно попасть без соответствующего тестирования. Те, кто попадает - люди в той или иной степени проверенные", - пояснил Песков.

На вопрос, сдает ли президент тесты, его пресс-секретарь ответил: "Разумеется".

Часть сотрудников администрации Кремля тестируется несколько раз в неделю, поскольку постоянно ходят на работу. Кто-то работает удаленно, кто-то приезжает на работу только в случае необходимости - когда требуется подготовка дистанционных мероприятий, рассказал Песков.

Учитывается и то, что у тестов нет стопроцентной точности. "Я могу лишь повторить - все возможные меры предосторожности принимаются", - заметил пресс-секретарь президента.