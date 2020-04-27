Песков назвал факторы влияния на решение по режиму самоизоляции

Решение по продлению режима самоизоляции будет принято на основе краткосрочных прогнозов по ситуации с коронавирусом. На неделе президент выступит с соответствующим обращением, заявили в Кремле. При этом называть сроки на дальнюю перспективу сейчас невозможно.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС