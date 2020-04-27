Песков назвал факторы влияния на решение по режиму самоизоляции

Решение по продлению режима самоизоляции будет принято на основе краткосрочных прогнозов по ситуации с коронавирусом. На неделе президент выступит с соответствующим обращением, заявили в Кремле. При этом называть сроки на дальнюю перспективу сейчас невозможно.
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"Очевидно, что предстоит принять решение, основываясь на динамике и краткосрочных прогнозах", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Прогнозы на среднюю и дальнюю перспективу вряд ли возможны, сейчас называть какие-то сроки было бы "пальцем в небо"", - убежден он.
Президент постоянно получает доклады от всех ведомств, от штаба, также сказал представитель Кремля. Отвечая на вопрос о том, возможно ли, что завтра будет обращение главы государства, он предложил: "Давайте дождемся: на неделе будет много мероприятий".