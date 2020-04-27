Песков назвал новую сделку ОПЕК+ общей победой

Россия не была инициатором прекращения предыдущего соглашения ОПЕК+, напомнил представитель Кремля. "Тогда не удалось договориться об условиях продолжения режима сокращения добычи нефти", - сказал он.

"Даже до того, как появились отягчающие последствия пандемии, объемы потребления нефти в мире стали снижаться. Спрос на нефть, соответственно, тоже падал. И в какой-то момент, уже вследствие распространения коронавируса, этот спрос просто обвалился. Перестали летать самолеты, перестала на время работать крупнейшая мировая экономика - Китай, потом встали европейские, американские предприятия...", - заметил Песков.

И договоренность России с Саудовской Аравией и другими нефтедобывающими странами о новом снижении объемов добычи стала общей победой, уверен Песков. "Потому что это в интересах всех стран - и тех, кто добывает нефть, и тех, кто ее потребляет, как это ни покажется странным", - заключил он.