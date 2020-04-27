Песков призвал не поддаваться излишнему оптимизму в оценке отношений с США

"Я бы не стал тут предаваться излишнему оптимизму. Да, мы взаимодействуем в экстремальных ситуациях. Да, мы сотрудничаем там, где это взаимовыгодно. Но и раньше в таких случаях контакты не прерывались", - напомнил представитель Кремля.

"Мы сотрудничаем в космической сфере, ведут диалог наши военные - потому что они зачастую действуют в одних и тех же регионах мира, и надо избегать нежелательных столкновений", - привёл пример Песков.

Но наряду с позитивными оценками, которые давал Дональд Трамп, не надо забывать и слова о том, что он - президент, который занимает самую жесткую позицию в отношении России. "Поэтому говорить о нормализации двусторонних отношений пока, на мой взгляд, не приходится", - сделал вывод Песков.