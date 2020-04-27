Песков: Путин продолжает заниматься спортом

В условиях режима нерабочих дней президент большую часть времени работает, причем рабочий день у него ненормированный. Но спортом он заниматься успевает, рассказал в интервью aif.ru пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос о том, как изменился распорядок дня президента и стало ли у него больше свободного времени, представитель Кремля заявил, что не знает, как Владимир Путин проводит время за пределами своей работы. "Но повторюсь - карантин или нет, большую часть дня он проводит в рабочем режиме. И то, что вы видите по телевизору - это лишь малая часть его повестки", - сообщил он.

"Рабочий день президента никак не нормирован - ни временем суток, ни днем недели", - объявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства рассказал, что Путин "по-прежнему привержен спортивному образу жизни - занятия в бассейне, на тренажерах идут в обычном порядке".