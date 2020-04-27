Песков: В России не будут урезать соцрасходы

Государство не будет сокращать соцрасходы и отказываться от индексации пенсий в следующем году. Об этом в интервью aif.ru заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
"Я бы ответил однозначно: нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
"Я не говорю о поправках в Конституцию, которые не допускают такого развития события. Даже действующая редакция Конституции подчеркивает социальный характер нашего государства", - напомнил Песков.
И для президента это всегда было абсолютным приоритетом. "Могу с полной уверенностью сказать: Россия даже в самые тяжелые времена обладает возможностью и необходимым инструментарием, чтобы выполнять все свои социальные обязательства", - заверил пресс-секретарь главы государства.