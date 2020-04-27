Почему претендент на достройку "Северного потока-2" путает следы

Именно из него российское судно вышло 10 февраля, отправившись в Европу, как небезосновательно считалось, для укладки труб на оставшемся участке газопровода в Балтийском море. За три месяца, фактически ничего не изменилось, за исключением того, что "Академик Черский" находится уже всего в нескольких днях пути от места работ. Последнее объявление, что судно 1 июля прибудет в Находку, многих обескуражило, но едва ли сбило с толку.

Звание самого вероятного кандидата на окончание стройки трубоукладчик получил совсем не случайно. То, что "Черский" может достроить "Северный поток-2" допускал и глава Минэнерго России Александр Новак, избегая, впрочем, какой-либо конкретики. Ее также избегают и в компании Nord Stream 2 AG операторе строительства газопровода, в которой на запрос "РГ" ответили, что о "планах сообщат своевременно".

Путь российского трубоукладчика с самого начала был окутан завесой тайны. Конечными пунктами его путешествия указывались порты в Сингапуре, Индии, Мадагаскаре, на Канарских островах, в Шотландии и дважды в Египте. И вот теперь проплыв половину земного шара "Академик Черский" указал следующим своим пунктом назначения Находку. При этом сам трубоукладчик упорно продолжает движение на север, приближаясь уже к выходу из пролива Ла-Манш между Францией и Англией, о чем свидетельствуют данные многочисленных порталов определения геопозиции морских судов. Для достройки газопровода "Черскому" необходимо пройти переоборудование под работу с трубами диаметра "Северного потока-2". Сделать это возможно в Калининграде, куда российское судно, даже если не будет особенно спешить, может прибыть за 6-7 дней.

Вариантов, зачем "Академик Черский" так запутывает свои следы, может быть множество, но вероятнее всего это делается для того, чтобы у противников строительства газопровода, не было даже повода остановить трубоукладчик. Для задержки судна нужен повод. Учитывая уже введенные санкции США против строительства "Северного потока-2" заявлять во всеуслышание, что "Академик Черский" следует для достройки газопровода, это дать шанс попытаться еще больше навредить проекту, если уж не можешь совсем остановить его. Понятно, что арест судна вызвал бы громадный скандал, но привел бы к потере еще нескольких месяцев, если не больше.

Других альтернатив для завершения строительства "Северного потока-2" у России пока нет. Иностранные компании завершить работы не могут из-за санкций США, которые недвусмысленно запрещают дальнейшую прокладку труб газопровода на Балтике. Воспользоваться услугами Китая, если бы тот не побоялся санкций США, не получилось. Даже допустив, что у Китая есть необходимые для достройки суда, в расклад сил вмешалась пандемия коронавируса, которая сделала невозможными такие широкомасштабные совместные проекты. А сейчас уже время потеряно.

С нашей стороны кроме "Черского", есть два трубоукладчика - баржи "Фортуна" и "Дефендер", но они не имеют на борту системы динамического позиционирования, прописанного, как обязательного, в соглашении о строительстве с датчанами. "Если бы их можно было дооборудовать, этим бы уже занимались, но мы видим, что с ними ничего не происходит. "Фортуна" стоит на приколе в Германии и ждет прихода Черского",- сказал эксперт-аналитик Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Сергей Алихашкин. По его мнению, косвенным подтверждением участия "Черского" в достройке "Севернго потока-2", является то, что в плавании его сопровождают корабли ВМФ РФ - сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", буксир "Николай Чикер" и танкер "Ельня". Полагаю, что вся риторика, относительно "из Находки … в Находку" не более чем попытка максимально оттянуть время и обезопаситься от введения возможных санкционных механизмов США, считает Сергей Алихашкин.

Еще один немаловажный нюанс в том, что указанное время возвращения в Находку - 1 июля 2020 года, едва ли достижимо для российского судна. По кратчайшему маршруту из Ла-Манша в Находку, через Суэцкий канал такое путешествие займет минимум 45-50 дней. Для этого "Черскому" нужно будет преодолеть без единой задержки все проливы, идти днем и ночью на максимально возможной скорости (22 км в час). Зачем ставить такие рекорды, непонятно. Для сравнения, нынешнее плавание "Академика Черского" продолжается уже 77 суток. И пока он двигается все дальше на север к входу в Балтийское море.