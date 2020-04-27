Полицейским запретят украшения и чрезмерное использование парфюмерии

Один из предписываемых запретов касается посещения рынков, ресторанов, казино и других увеселительных заведений. Являться в такие места в полицейской форме сотрудникам "не рекомендуется". Но есть оговорка: "если это не связано с выполнением служебных обязанностей".

Также в проекте Кодекса этики и служебного поведения говорится, что полицейскому не следует держать руки в карманах форменной одежды, ходить в нечищеной и стоптанной обуви, а также в форме, утратившей надлежащий вид. Она всегда должна быть "чистой и аккуратной, хорошо подогнанной и отглаженной".

Оговаривается и исполнение служебных обязанностей "по гражданке". "В случае выполнения служебных обязанностей в гражданской одежде допускается ношение костюма или платья и обуви строгого делового стиля, неяркого цвета, соответствующих статусу госслужащего, если иное не определено характером выполняемых служебных обязанностей", - говорится в проекте кодекса.

Согласно рекомендациям кодекса, российский полицейский должен быть всегда коротко подстрижен, тщательно выбрит, а, если носит усы и бороду, следить за их аккуратным видом. Правда, поясняется, что речь идет только о рабочем времени.

А вот во внеслужебное время, как, впрочем, и в служебное, полицейским необходимо будет "соблюдать культуру речи, уметь грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживаться принятых речевых норм, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона".

Кроме того, в проекте кодекса говорится о необходимости уважать и учитывать национальные обычаи и традиции, религиозные чувства граждан, культурные и другие особенности различных этнических и социальных групп.

Также полицейские должны вести себя всегда достойно, вежливо и доброжелательно, вызывая доверие и уважение у людей к органам внутренних дел и готовность оказывать им содействие. Предписано проявлять чуткость и внимание к гражданам, особенно к людям преклонного возраста, женщинам, детям, инвалидам и тем, кто имеет ограниченные возможности здоровья. А при управлении автомобилем или иным транспортным средством полицейским рекомендуется быть образцом соблюдения правил дорожного движения и водительской вежливости.

В соответствии с кодексом они должны воздержаться и от публичного участия в азартных играх, исключить употребление наркотиков и психотропных веществ в немедицинских целях, алкогольных напитков накануне и во время выполнения служебных обязанностей. Кроме того, стражи правопорядка не должны курить в запрещенных местах.

Полицейским мужского пола не рекомендуется носить ювелирные украшения "за исключением обручального кольца". Мужчинам, кроме того, запрещается "чрезмерно использовать парфюмерию", а женщинам-полицейским предпишут "соблюдать скромность и разумную достаточность в использовании косметики и ношении ювелирных украшений".

Говорится в проекте кодекса и об оформлении служебного рабочего места полицейских. Так, сотрудникам МВД в своих кабинетах рекомендуется "соблюдать функциональность, скромность и чувство меры". При этом следует избегать использования предметов роскоши, отмечается в проекте кодекса.

При задержании полицейские должны давать разъяснения о неправомерности действий правонарушителя. При этом, как отмечается в проекте кодекса, делать это "без нравоучений, доброжелательно, убедительно и ясно - со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты".

В присутствии детей, женщин и людей преклонного возраста полицейским следует "воздерживаться от жестких действий и резких высказываний по отношению к правонарушителю".

Кроме того, согласно документу, сотрудникам полиции необходимо "стремиться свести к минимуму моральный вред при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий". "При проведении осмотра, обыска, выемки полицейские не должны допускать небрежного отношения к предметам и личным вещам, имеющим ценность для граждан", - говорится в документе.

В кодексе будут также указаны нормы поведения при допросе. Так, полицейские должны не только сохранять спокойствие и уверенность, но и "проявлять сочувствие к потерпевшему, непредвзятость к правонарушителю, уважение к личности допрашиваемого". При инспектировании, контрольных проверках и целевых выездах стражам правопорядка следует "воздержаться от угощений, подарков и недопустимых знаков внимания".

И, наконец, в МВД России предлагают закрепить в Кодексе этики и служебного поведения требование о запрете на публикацию в социальных сетях высказываний в отношении государственных органов, должностных лиц, политических партий и личных фотографий в служебной форме.

Сотруднику полиции также не рекомендуется размещать в интернете информацию, в том числе фотографии и видеозаписи, позволяющие определить его персональные данные, принадлежность к органам внутренних дел, если это не связано с выполнением им служебных обязанностей.

Кроме того, полицейскому не следует публиковать информацию, которая может вызвать негативную реакцию в обществе, материалы, дискредитирующие образ сотрудника, умаляющие либо наносящие ущерб авторитету и деловой репутации органов внутренних дел.

"В утверждаемом кодексе устанавливаются этические нормы и требования к служебному поведению сотрудников органов внутренних дел, в том числе замещающим должности руководителей (начальников), отдельные этические нормы и требования по поддержанию внешнего вида и ношению форменной одежды, а также при обращении со служебной и личной информацией", - говорится в пояснительной записке к документу.