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27.04.2020 08:52
Рубрика: Общество

Половина пациентов с тяжелым течением COVID-19 - трудоспособного возраста

Текст: Ирина Невинная

Главные врачи столичных COVID-центров продолжают публиковать данные о госпитализированных пациентах с коронавирусом. В кислородной поддержке нуждается примерно четверть больных, а из находящихся в реанимации каждый второй пациент подключен к ИВЛ.

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В 40-ю больницу в Коммунарке за сутки поступило 78 человек, сообщил сегодня утром на странице в Facebook главный врач Денис Проценко. Поток вновь поступающих больных с вирусной пневмонией не уменьшается, хотя под больных COVID-19 были развернуты новые койки, в том числе в новой инфекционной больнице.

"В Коммунарке сейчас на лечении 644. Из них:

- с диагнозом пневмония - 639 (99%),

- COVID подтвержденных 406 (63%),

- на кислороде вне ОРИТ - 160 (25%),

- в ОРИТ 64 (10%),

- на ИВЛ 30 (4,6% от общего числа пациентов или 47% от числа больных ОРИТ)", - написал Проценко.

Таким образом, экстренной помощи в условиях реанимации требует каждый десятый госпитализированный, половина из этого числа подключена к искусственной вентиляции легких.

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Примерно такая же картина и в 15-й больнице, где проходят лечение более 1500 больных COVID-19. По данным главного врача Валерия Вечорко, из 161 больного в реанимации к аппаратам ИВЛ подключены 85.

Главные врачи подтверждают, что среди пациентов с тяжелым течением COVID-19 по-прежнему много молодых, - практически половина. Так, в Коммунарке в реанимации 5% пациентов моложе 40, а 42% - в трудоспособном возрасте (41-60 лет).

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