Новости

Россия создаст собственных мышей для испытания вакцины от COVID-19 05:14
В Амурске граждан КНР оштрафовали за шашлыки на балконе 05:00
В Южной Корее вылечили "главную распространительницу" COVID-19 04:59
Глава Гидрометцентра озвучил прогноз по теплу на 2020 год 04:37
Российские туристы вернулись из Таиланда на Сахалин 04:20
Россия попросила США протестировать осужденную россиянку на COVID-19 04:05
Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими затратами на оборону 04:02
Попова: После снятия карантина системе общепита придется перестроиться 04:00
Северокорейские СМИ сообщили о работе Ким Чен Ына с документами 03:30
Трампа возмутила статья NYT о его привычках на работе 02:52
Билл Гейтс назвал сроки реального появления вакцины от COVID-19 02:22
Трамп опроверг информацию о грядущей отставке главы минздрава США 02:13
В Нидерландах коронавирусом заразились норки 01:45
Рогозин объяснил невозможность объединения усилий с Маском 01:22
Академик РАН назвал время завершения вспышки коронавируса в России 00:51
Безработица в США достигнет уровня времен Великой депрессии 00:25
В новом КоАП будет больше требований к камерам фиксации нарушений ПДД 26.04.2020
Минюст решил не повышать размеры штрафов в новом КоАП 26.04.2020
За лающую собаку и неисправную сигнализацию планируется штрафовать 26.04.2020
В УПЦ опровергли сведения о тотальной эпидемии в Киево-Печерской лавре 26.04.2020
Ростуризм объявил о сборе заявок на субсидии туроператорам 26.04.2020
Послабления карантина в Италии вступят в силу 4 мая 26.04.2020
Призывные комиссии начнут работать после 6 мая 26.04.2020
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии 26.04.2020
В Москве скончался 31 пациент с коронавирусом 26.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
27.04.2020 04:00
Рубрика: Общество

Попова: После снятия карантина системе общепита придется перестроиться

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Заведения общепита ждет перезагрузка после отмены режима самоизоляции. О предстоящих нововведениях в эфире телеканала "Россия-1" рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: Брайан Смит/РИА Новости
Роспотребнадзор разъяснил, как будут сниматься ограничения для общепита

"Это будет и защита расстояния, и тех, кто обслуживает, и посетителей. Последним придется поменять свои привычки" - со ссылкой на главу ведомства пишет РИА Новости.

Сейчас российский общепит готовит еду только на вынос. Снимать ограничения планируют постепенно. Первыми свои двери для посетителей откроют кафе с небольшой площадью, затем в отдельных регионах разрешат проводить массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии метра-двух. На каждом из этапов специалисты будут определять необходимые меры защиты.

По последним данным, в России коронавирусом заражены свыше 80 тысяч человек, больше всего заболевших в столице. Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Москве скончался 31 пациент с коронавирусом
В Минобороны подтвердили более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом
Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен
МЧС: Покидать место карантина можно лишь при угрозе жизни
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции