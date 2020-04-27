Попова: После снятия карантина системе общепита придется перестроиться

Заведения общепита ждет перезагрузка после отмены режима самоизоляции. О предстоящих нововведениях в эфире телеканала "Россия-1" рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это будет и защита расстояния, и тех, кто обслуживает, и посетителей. Последним придется поменять свои привычки" - со ссылкой на главу ведомства пишет РИА Новости.

Сейчас российский общепит готовит еду только на вынос. Снимать ограничения планируют постепенно. Первыми свои двери для посетителей откроют кафе с небольшой площадью, затем в отдельных регионах разрешат проводить массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии метра-двух. На каждом из этапов специалисты будут определять необходимые меры защиты.

По последним данным, в России коронавирусом заражены свыше 80 тысяч человек, больше всего заболевших в столице. Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.