Посольство уточнило информацию о закрытии итальянских границ

Появившаяся в СМИ информация о возможном закрытии из-за эпидемии COVID-19 государственных границ Италии до конца года не соответствует действительности. Заявление министра культурного достояния, культурной деятельности и туризма Дарио Франчески, сделанное в интервью итальянскому изданию La Repubblica, было не так интерпретировано медиа. Об этом заявили в посольстве Италии в России.

"Тема закрытия Италией государственных границ не поднималась", - заявили в итальянской димписсии.

Кроме того, отмечает агентство, в посольстве подчеркнули, что в интервью министра говорилось о другом. "Было сказано, что в целом будущее данного вопроса будет зависеть от развития эпидемической ситуации и решений отдельных государств" - цитирует итальянских дипломатов ТАСС.