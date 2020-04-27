Посольство РФ в Чехии ответило на фейк о российских спецслужбах

Посольство России в Чехии прокомментировало появившиеся в местных СМИ публикации о проведенном якобы расследовании, в ходе которого был разоблачен сотрудник российских спецслужб.

"Обратили внимание на появившуюся в чешском издании "Респект" статью, в которой российская сторона фактически обвиняется в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков. Посольство России в Чехии категорически отвергает подобные вопиющие и лживые инсинуации", говорится в сообщении посольства, размещенном в сети Facebook.

В российском дипломатическом представительстве отметили, что содержащиеся в публикации домыслы "не имеют под собой абсолютно никакого основания". В посольстве убеждены, что этот материал является продолжением активизировавшейся в Чехии последние дни информационной кампании, направленной на дискредитацию России и навязывание ее враждебного образа чешской общественности.

"Такие примитивные провокационно-пропагандистские приемы, противоречащие элементарной журналистской этике, не могут вызывать ничего кроме отвращения. Ожидаем, что упомянутой постыдной публикации будет дана в Чехии соответствующая оценка", отметили в посольстве. Кроме того, в диппредставительстве уточнили, что направили соответствующую ноту в МИД Чехии с указанием на недопустимость продолжающихся беспочвенных нападок на Россию и ее дипломатическое представительство в Праге.