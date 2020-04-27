Правительство готовит третий пакет мер поддержки экономики

Третий пакет антикризисных мер правительства будет направлен на восстановление нормального ритма экономики. Его подготовка уже ведется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. "Прошу Минэкономразвития проработать все предложения, свести и 30 апреля представить их в правительство", - дал он задание.

По мере улучшения эпидемиологической обстановки кабинет министров намерен поэтапно снимать ограничения на деятельность отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. До конца недели, напомнил премьер, ряд министерств и ведомств должны представить соответствующие предложения. Путин поставил задачу снизить социально-экономические потери от коронавируса Пока же начали действовать меры из второго антикризисного пакета, направленные на поддержку граждан и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. "Правительство приняло для этого всю необходимую нормативную базу", - подчеркнул Мишустин. Отдельно он выделил решение задачи по дополнительным выплатам медицинскому персоналу, оказывающему помощь больным с коронавирусом, а также освобождению этих денег от подоходного налога. "Прошу глав субъектов Российской Федерации сохранять и свои региональные доплаты медикам", - обратился премьер-министр к губернаторам.