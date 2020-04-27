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27.04.2020 18:33
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Предвыборная программа Республиканской партии США напоминает трагикомедию

На днях информационно-политический портал США Politico опубликовал меморандум, направленный национальным комитетом сенаторов-республиканцев США в адрес аппарата предвыборной кампании, который в очередной раз дал миру представление об американской трагикомедии. Авторы документа из 57 страниц изо всех сил пытаются показать Республиканской партии, как надо отвечать на вопросы избирателей. То есть возложить всю ответственность за пандемию коронавируса на Китай, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: REUTERS/Matt Sullivan Фото: REUTERS/Matt Sullivan
Фото: REUTERS/Matt Sullivan

По сути, уже всем известно, как члены Республиканской партии США пытались перенести на Китай свою ответственность за неэффективное противостояние распространению коронавируса в стране. Однако мало кто мог ожидать, что они сконцентрируют усилия не на противоэпидемической работе, а на разработке шокирующего "сценария". Как правильно пишут пользователи интернета, посвятило бы правительство столько усилий противоэпидемической работе, ситуация с коронавирусной эпидемией в США оказалась бы не так страшной, как сейчас. Все это в очередной раз свидетельствует о том суровом факте, что политические интересы в глазах американских политиканов всегда превыше жизни народных масс.

Противоэпидемической работе, проведенной в Китае, уже дали и дают справедливую оценку и время, и эксперты - как в самом Китае, так и из-за рубежа, находившиеся в эпицентре пандемии. Как бы ни старались в США умышленно клеветать на Китай, от ответственности за неадекватное реагирование на эпидемию COVID-19 американской администрацией уйти не удастся.

Ложь и стремление к доминировании не победят вирус. Именно тогда, когда некоторые лица в США изо всех сил клевещут на Китай, стремясь снять с себя ответственность за распространение эпидемии в стране, 24 апреля департамент общественного здравоохранения администрации города Санта Клара, штат Калифорния, опубликовал новейший отчет о ситуации. В нем говорится, что уже 6 февраля в районе умирали от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, что более чем на 20 дней раньше официально опубликованного первого случая смерти от коронавируса. По словам главы местной администрации Джеффри Смита, это свидетельствует о том, что коронавирус нового типа стал распространяться в штате Калифорния уже в январе или даже раньше.

В настоящее время США стоит перед серьезной ситуацией с распространением коронавирусной эпидемии. И спровоцированная трагикомедия нападок на Китай должна как можно быстрее завершиться. В противном случае жертвами политических расчетов будут становиться все больше и больше простых американцев.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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