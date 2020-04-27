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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Преимущества государственного строя Китая позволили преодолевать COVID-19

"Я с самого начала был полон уверенности в том, что в Китае победят распространение коронавируса, по трем причинам: данное обещание, способность и желание измениться и совершенствоваться… Безусловно, руководство КПК, политическая система и могущественное правительство позволяют более эффективно противостоять эпидемии", заявил президент американского фонда The Kuhn Роберт Лоуренс Кун на днях в интервью китайским СМИ, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Аналитики считают, что в Китае удалось за короткое время одержать важную победу в противостоянии коронавирусной эпидемии, именно благодаря необыкновенной способности страны к мобилизации сил и преимуществам государственного строя, позволяющим совершить большие успехи, сконцентрировав усилия.

Во время внезапной пандемии практически во всех странах возникает недостаток медработников, больничных коек, а также дефицит медицинских принадлежностей. Благодаря мощной способности к мобилизации и организации, в Китае удалось за короткое время преодолеть эти трудности, эффективно сдержав распространение коронавируса.

Противоэпидемические меры, принятые в Китае, также произвели глубокое впечатление на американского писателя-политолога Сару Фландерс. По ее словам, принятые в Китае мощные противоэпидемические меры вновь подтвердили основной социалистический принцип - "в период кризиса страна под руководством коммунистической партии способна принять решения независимо от капиталистической прибыли".

От принятия решительных мер по закрытию города с целью эффективного предотвращения распространения коронавируса до немедленного претворения в жизнь решений о противоэпидемических мерах по всей стране - была хорошо продемонстрирована картина, когда локальные интересы подчиняются всеобщим, личные - общественным. "Меня потрясло то, что у каждого китайца серьезный дух, готовность взять на себя ответственность и посвятить себя общему делу. Все они готовы внести личный вклад в противостояние эпидемии", - отметил старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард.

Конечно, на свете нет ничего идеального. В условиях небывалой пандемии, как в западных, так и в развивающихся странах - во всех без исключения были обнаружены недостатки и проблемы в ходе противоэпидемической борьбы. "Пандемия дает нам повод задуматься. КПК может успешно работать, так как она постоянно извлекает уроки, исправляет ошибки, совершенствует себя", - отметил верховный руководитель КНР. А мужество, позволяющее идти навстречу проблемам и способность к самосовершенствованию также являются проявлением преимуществ государственного строя Китая.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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