Преступника в Москве задержали при проверке электронного пропуска

В Москве сотрудники полиции решили проверить электронный пропуск у прохожего на улице Усачева. Когда пропуска не оказалось, данные нарушителя самоизоляции начали проверять по базам.

В итоге полицейские выяснили, что прохожим оказался преступник, находящийся в федеральном розыске с ноября 2019 года. Он разыскивается в Подольске как фигурант дела по статье 166 УК РФ - "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством".

"Задержанным оказался 33-летний уроженец Украины, а ныне житель Тюмени", - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Мужчину доставили в отдел полиции, выясняются причины побега от следствия.