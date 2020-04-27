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27.04.2020 18:08
Рубрика: Экономика

Продажи цифровых фотоаппаратов упали в 10 раз

Текст: Иван Черноусов
Организация CIPA (Camera & Imaging Products Association in Japan), куда входят крупнейшие производители цифровых камер, опубликовала очередной отчет о состоянии рынка фотоаппаратов за февраль. Всего за месяц было отгружено 679043 камеры, что составляет 72,6% показателя за февраль прошлого года. В денежном выражении рынок сократился на 81%.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Камеры со сменными объективами поставляются на уровне 86,8% от показателей годичной давности, а с несменными - на уровне 54,7%. Организация приводит цифры, что за февраль было отгружено 232 тысячи зеркальных камер, а в денежном выражении данный сегмент просел на 11,3%. Что касается без зеркальных камер, то их количество равнялось 219 тысячам, в денежном выражении этот сегмент сократился на 9,3%.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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"Камера упали по нескольким причинам, - говорит Денис Кусков, руководитель информационно-аналитического агентства Telecom Daily. - Во-первых, конечно же из-за того что выросли ценовые характеристики на них и не все люди могут себе позволить купить хорошую камеру, а также то что в смартфонах имеется практически всё необходимое для процесса съемки, как фото так и видео". По его мнению, даже в среднем ценовом сегменте качество съемки на смартфон более чем приличное. Учитывая, что и в прошлом году, и в начале этого года количество продаваемых смартфонов росло, можно предположить, что пользователями был сделан выбор в сторону смартфонов.

Тем не менее, Кусков считает, что говорить о том, что цифровые камеры полностью уйдут с рынка, пока рано: "Некоторым людям фотоаппараты будут нужнее и понятнее, но это будет уже достаточно сегментированный рынок".

Продажи фотоаппаратов с 2010 года упали на 87%, т.е. почти в 10 раз с 121.5М до 15.2М. "Не исключаю, что в 2020 году впервые продажи могут рухнуть ниже 10М из-за пандемии коронавируса, - считает Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech Mail.ru. Дополнительным ударом для производителей стало резкое падение спроса на экшн-камеры, за счет которых многие из них пытались диверсифицировать бизнес традиционных фотоаппаратов. Люди не ездят в путешествия, не занимаются экстремальным спортом, отменены соревнования, поэтому категория экшн-камер больше не спасает, и сама сейчас в кризисе".

Фото: Скриншот YouTube
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По мнению Рябинина, современный рынок техники - это худший кошмар для производителей фотоаппаратов, который стал реальностью. В последние годы все без исключения флагманские смартфоны продвигаются именно с упором на камеру, соревнуясь в характеристиках и поддерживая это мощным пиаром. В том числе качественные камеры появились и у китайских производителей (например, Huawei), что еще десятилетие назад сложно было себе представить. В итоге в массовом сознании потребителя сложилось устойчивое мнение, что отдельный фотоаппарат больше не нужен - смартфон удобнее, универсальнее и дешевле.

"Фотоаппараты безвозвратно проиграли битву за масс-маркет и стремительно становятся сугубо профессиональной техникой. Обычным рядовым покупателям в современных реалиях они больше не нужны. В первую очередь от этого страдают лидеры категории, которые показали себя недостаточно пластичными и медленно реагируют на новые реалии рынка - это в первую очередь Canon и Nikon, в меньшей степени Sony, которая использует наработки для создания мобильных модулей камер и продает их крупным производителям смартфонов", - заключает он.

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