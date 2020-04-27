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Продюсер "Богемской рапсодии" займется байопиком о Уитни Хьюстон

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    27.04.2020, 12:29
Текст:   Олег Усков

В производство запущен биографический фильм об американской певице и актрисе Уитни Хьюстон, чья жизнь была терниста и оборвалась трагически в 2012-м.

Фото: kinopoisk.ru
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Примечательно, что сценарист и продюсер подобран соответствующий - это новозеландский многократный "оскаровский" номинант Энтони МакКартен, ранее занимавшийся "Богемской рапсодией", картиной про Фредди Меркьюри. А также "Вселенной Стивена Хокинга".

Называться фильм будет I Wanna Dance with Somebody. Как сообщает Deadline, в кресло режиссера планируется усадить Стеллу Меги ("Фотография") - с ней ведутся переговоры.

Кроме того, к работе над проектом будет привлечены бывший продюсер Уитни, лауреат множества "Грэмми" 88-летний Клайв Дэвис и Пэт Хьюстон, боевая тетка покойной.

По касту сведений еще нет. Но известно, что помимо стандартного набора википедических данных о том, как певица взрослела, мужала, шла к успеху, создатели не обойдут вниманием и самые мрачные стороны жизни артистки. Где немало очень темных уголков. И один из самых темных - ее смерть.

Сроки реализации предприятия пока не обозначены.

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