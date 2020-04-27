Продюсеры обратились в "Роспотребнадзор" с просьбой помочь киноиндустрии

Киноиндустрия, как известно, в период пандемии находится в критическом положении. Заморожены съемки фильмов и сериалов. Впереди - лето - главная пора для любого съемочного периода, а как будут обстоять дела, никому не понятно.

Режиссеры, актеры и другие члены съемочных групп в большинстве своем сидят без работы. Снимать могут лишь те проекты, которые подразумевают в своем сюжете скринлайф - формат. То есть действие происходит "на удаленке", на экране компьютера. Такие снимаются сегодня, например, для видеосервисов. Тем временем, стоит вспомнить хотя бы времена Великой депрессии, после которой американский кинематограф переживал расцвет - кино помогало людям справиться со своими страхами и унынием, вселяло уверенность, давало надежды.

Российские продюсеры не сидят сложа руки, беспокоясь о будущем индустрии и зрителей. Так, в распоряжении "РГ" оказался документ - письмо, которое Ассоциация продюсеров кино и телевидения АПКиТ направило в "Роспотребнадзор". В письме, подписанном председателем правления АПКиТ Сергеем Сельяновым, говорится о том, что Ассоциация, которая объединяет на сегодняшний день 35 крупнейших кинокомпаний, производящих более половины всего отечественного контента - полнометражные и документальные фильмы, сериалы, а также анимацию, просит "разработать рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID -19) среди работников киноиндустрии для включения в поэтапную отмену введенных в связи с эпидемией ограничений для киносъемочной деятельности".

В письме продюсеры ссылаются на успешный международный опыт, в частности, таких стран, как Дания и Швеция, "которые уже успешно провели такую деятельность на своем уровне". Речь о том, что эти государства приняли во внимание особенности деятельности кинематографистов и разработали меры, позволяющие киноиндустрии не останавливаться.

Далее ответ за государственными органами. Напомним, что Министерство культуры также борется за то, чтобы кинематографисты могли работать - в конце прошлой недели "РГ" публиковало список киностудий, которые, по мнению Минкульта, являются для страны системообразующими предприятиями.