Продолжение игры Alien: Isolation бесплатно раздают на Android

В Google Play стартовала бесплатная раздача игры Alien: Blackout. В ней рассказывается продолжение истории Аманды Рипли после финала хоррора Alien: Isolation.

Геймплейно игра претерпела значительные изменения и стала больше похожа на серию Five Nights at Freddy's.

Акция приурочена ко "Дню Чужого" - именно так 20th Century Fox в свое время назвала 26 апреля, потому что в этот день люди впервые столкнулись с ксеноморфом. Сроки проведения бесплатной раздачи не указываются, поэтому есть смысл поторопиться и добавить проект к себе на аккаунт.

Кроме того, в Steam сейчас действует хорошая скидка на все игры с участием грозного инопланетянина. К примеру, тот же Alien: Isolation отдают всего за 68 pублей.