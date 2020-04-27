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Продолжение игры Alien: Isolation бесплатно раздают на Android

Текст:   Богдан Бобров
27.04.2020,  
12:05
Фото: Google Play Фото: Google Play
Фото: Google Play

В Google Play стартовала бесплатная раздача игры Alien: Blackout. В ней рассказывается продолжение истории Аманды Рипли после финала хоррора Alien: Isolation.

Геймплейно игра претерпела значительные изменения и стала больше похожа на серию Five Nights at Freddy's.

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Акция приурочена ко "Дню Чужого" - именно так 20th Century Fox в свое время назвала 26 апреля, потому что в этот день люди впервые столкнулись с ксеноморфом. Сроки проведения бесплатной раздачи не указываются, поэтому есть смысл поторопиться и добавить проект к себе на аккаунт.

Кроме того, в Steam сейчас действует хорошая скидка на все игры с участием грозного инопланетянина. К примеру, тот же Alien: Isolation отдают всего за 68 pублей.

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