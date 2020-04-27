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Рубрика: Происшествия

Бизнес на страхе

Прокуроры выявили фейковые сайты по продаже пропусков
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 92(8146)
Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование о блокировке сайтов с фейковой информацией о продаже пропусков на время самоизоляции и лекарств от коронавируса.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, во время мониторинга интернета прокуроры выявили 9 сайтов, которые предлагали гражданам услуги по изготовлению индивидуальных пропусков и справок на время карантина для передвижения по Москве и области. При этом стоимость таких "пропусков" варьировалась от 900 рублей до 3 тысяч рублей. Хотя, как выяснилось, мошенники, получившие паспортные данные, номера машин и деньги граждан, не собирались делать никаких пропусков. Как еще раз напомнили в Генпрокуратуре, цифровой пропуск столичные жители получают на официальным сайте мэра и правительства Москвы, абсолютно бесплатно.

Фото: iStock
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Перед этим Генпрокуратура также сообщила о выявлении вредоносного коронавирусного сайта, созданного мошенниками. На YouTube прокуроры обнаружили ролик, в котором говорилось о выплате гражданам РФ до 300 тысяч рублей компенсации НДС. Буквально за пару дней это видео просмотрело более 700 тысяч пользователей. Правда, одним фейковым роликом авторы не ограничились. В первом комментарии под видео была указана ссылка на сайт якобы Единого компенсационного реестра (возврата невыплаченных денежных средств), где также предлагалось "получить компенсацию НДС, согласно постановлению 34/16325к от 12 тысяч до 300 тысяч рублей. Сумма, по утверждению мошенников, начисляется за последние три года. Для получения этой помощи гражданам нужно было сделать совсем немного - указать электронный адрес и 6 последних цифр наиболее часто используемой банковской карты". Если человек передаст эти данные мошенникам, то он не только не получит никаких денег, но и лишится всех тех, что лежат у него на карточке.

На сайте предлагался "волшебный" препарат от вируса "всего" за 9 тысяч рублей за упаковку

Еще один фейковый сайт с информацией о продаже "100% оригинальных препаратов против коронавируса" обнаружила прокуратура Пермского края. На сайте указано, что "китайские ученые завершили клинические испытания противовирусного средства, которое позволяет сократить лихорадку у пациентов с коронавирусом с 4 дней до 2,5 дня, не вызывая при этом серьезных побочных эффектов". Цена этого "волшебного" препарата при заказе на сайте - от 9 тысяч рублей за упаковку. При этом, как отметили в Генпрокуратуре, по официальной информации Министерства здравоохранения РФ, для лечения коронавирусной инфекции рекомендованы другие лекарственные препараты. В надзорном ведомстве также сообщили, что для выявления недостоверной информации о лекарствах между Генпрокуратурой и минздравом налажено взаимодействие в части оценки достоверности публикуемых сведений о лекарственных препаратах для лечения коронавирусной инфекции.

Фото: EPA-EFE/ALEXANDER BECHER
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В Северной Осетии прокурорами было выявлено 8 ресурсов, на которых размещено заведомо недостоверное "антивирусное" видеообращение, которое просмотрели более 300 тысяч раз. Говоря о коронавирусе, автор видео заявляет, что "все эти ограничения у людей в голове и все это ведет на заклание в цифровой концлагерь".

Все перечисленные ресурсы с недостоверной и в том числе опасной для общества и граждан информацией были заблокированы Роскомнадзором.

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