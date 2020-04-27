Врач назвала продукты, укрепляющие противовирусную защиту организма

Некоторые продукты способны укрепить противовирусную защиту организма во время эпидемии коронавируса. Их перечисляет РИА Новости, со ссылкой на врача "Поликлиники номер 1" управделами президента Веру Шарошкину.

Как сообщается в публикации, речь идет о витаминах и микроэлементах, которые влияют на противовирусную защиту. Эксперт, в частности, отмечает, что витамин С содержится в шиповнике, облепихе, красном сладком перце, квашеной капусте, брокколи, цветной капусте, киви и цитрусовых. А, например, витамин D имеется в морской рыбе, яйцах, молочных продуктах нормальной или высокой жирности. Кроме того витамин D можно получить побывав под солнечным светом 15 минут. Для этого можно подставить солнцу лицо и руки.

Также Вера Шарошкина рекомендует употреблять продукты, содержащие цинк. Он имеется в мясе, сыре, морепродуктах и свекле. Причем, свеклу врач-диетолог советует запекать, потому что при варке часть витаминов и микроэлементов теряется. Кроме того эксперт советует употреблять 30 наименований овощей, фруктов, злаков и зелени.