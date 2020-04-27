Путин анонсировал совещание по ситуации в транспортном комплексе

Президент России Владимир Путин сообщил, что через несколько дней проведет совещание о ситуации в транспортном комплексе.

В связи с малоснежной зимой глава государства обратил внимание министра транспорта на судоходство, особенно по крупным европейским рекам, в том числе по Волге.

"Надо заранее об этом подумать" - подчеркнул он в ходе совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ, которое сегодня проходит в режиме видеоконференции.

Глава МЧС Евгений Зиничев при этом присутствовал в резиденции президента в Ново-Огареве.