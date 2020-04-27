Средства потерявшим жилье и имущество в результате природных бедствий должны выплачиваться незамедлительно, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации с паводками и пожарами в регионах, которое он провел в режиме видеоконференции.

Глава государства призвал брать под особый контроль случаи, когда семьи, граждане потеряли имущество, жилье, остались без самого необходимого.

"Финансовая и материальная поддержка, выплаты и компенсации должны осуществляться незамедлительно", - потребовал Владимир Путин. Заметив, что понимает проблемы, с которыми сейчас сталкиваются региональные бюджеты, президент подчеркнул: "Помощь пострадавшим гражданам, обеспечение безопасности людей - это приоритетная задача".

"Также своевременно, без волокиты должны подключаться, реагировать и федеральные ведомства", - добавил глава государства и попросил руководителей регионов подробно остановиться на том, как строится взаимодействие между с федеральным центром. В том числе, сохраняются ли так называемые долги и неисполненные обязательства со стороны федерального бюджета по реализации ранее принятых решений, мер, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и их предотвращение.