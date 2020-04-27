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Текст:   Кира Латухина 
11:20 27.04.2020

Путин поручил снизить первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности Ивановской области в марте.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава государства поручил правительству представить предложения о снижении до 15 процентов минимального размера первоначального взноса при предоставлении семьям с детьми кредитов на приобретение или строительство жилья с использованием средств маткапитала.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Ипотека под 6,5% на жилье в новостройках поможет снизить цены на вторичке

Срок выполнения поручения - 20 мая.

"Первоначальный взнос тяжеловат для молодых семей с детьми, сложно. Мы подумаем, правительство подумает. Считайте, что такое поручение уже есть. Прикинем, и технически надо организовать, но и финансово посчитать. Но это действительно проблема, мы знаем об этом, поработаем над этим", - обещал на встрече с ивановской общественностью Владимир Путин.

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