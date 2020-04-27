Путин поручил снизить первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Глава государства поручил правительству представить предложения о снижении до 15 процентов минимального размера первоначального взноса при предоставлении семьям с детьми кредитов на приобретение или строительство жилья с использованием средств маткапитала.

Срок выполнения поручения - 20 мая.

"Первоначальный взнос тяжеловат для молодых семей с детьми, сложно. Мы подумаем, правительство подумает. Считайте, что такое поручение уже есть. Прикинем, и технически надо организовать, но и финансово посчитать. Но это действительно проблема, мы знаем об этом, поработаем над этим", - обещал на встрече с ивановской общественностью Владимир Путин.