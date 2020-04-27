Путин присвоил звание Героя Труда Рошалю и Соломину

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда доктору Леониду Рошалю и худруку Государственного академического Малого театра Юрию Соломину.

Также звезду Героя Труда получат директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых, тренер Регионального центра спортивной подготовки Дмитрий Миндиашвили и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината Александр Моторин.

Почетное звание Герой Труда - высшее звание и госнаграда нашей страны. Звание присваивается за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России.