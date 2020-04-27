Путин призвал каждый регион быть готовым реагировать на любое ЧП

Любой регион должен быть готов реагировать на ЧП, заявил президент на совещании о ситуации с паводками и пожарами в регионах, которое он провел в режиме видеоконференции.

"Сейчас все усилия прежде всего сосредоточены на борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Но это не должно ослаблять нашего внимания к другим потенциальным угрозам для жизни и безопасности людей", - заявил Владимир Путин. Тем более, что наступил весенне-летний период, а значит, возрастают риски сезонных природных бедствий - пожаров и паводков, особенно на территории Дальнего Востока и Сибири. В ряде регионов уже достаточно сложная обстановка, и глава государства предложил поговорить об этом подробнее, обсудить конкретные решения, которые надо принять уже сейчас.

В целом в каждом регионе должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, указал президент. "А все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы", - добавил он.

Глава государства попросил участников совещания доложить оперативную информацию по ситуации в целом, дать прогноз, в каких регионах обстановка по пожарам и паводкам может осложниться и какие упреждающие меры принимаются, что уже сделано и что планируется сделать для повышения защищенности населенных пунктов, ключевых объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры.

Отдельно президент попросил остановиться на работе МЧС и регионов по своевременному информированию граждан, по обеспечению их безопасности. "Обозначаю этот вопрос как особый, - добавил Путин. - Сейчас многие люди находятся дома на самоизоляции или на карантине, их возможности для передвижения объективно ограничены. В специальном режиме работают больницы, детские дома, дома престарелых".

"С учетом этой экстраординарной ситуации нужно уточнить все планы по предупреждению граждан об угрозах, по организации эвакуации и временного размещения в случаях, если это потребуется, по оказанию медицинской и другой помощи", - распорядился президент. Причем все эти вопросы надо отработать до мельчайших деталей, в том числе, чтобы чрезвычайные ситуации природного характера не спровоцировали локальных вспышек и очагов коронавирусной инфекции, уточнил он.