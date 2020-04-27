Рабочий день на удаленке вырос в среднем на полтора часа

Весь мир уже несколько недель выполняет свои рабочие обязанности из дома. На удаленку переведены даже кандидаты в космонавты, отобранные еще летом 2018 года - в дистанционном формате они изучают конструкцию и системы российского сегмента МКС. Большинству сейчас не нужно тратить время на дорогу до работы, терять часы в пробках. Казалось бы, дома проще включить компьютер ровно в 9.00 и ровно в 18.00 его выключить. Но несколько недель самоизоляции показали, что "домашний" рабочий день увеличился, причем существенно.

"Работы без берегов, а выходные весьма условные", - констатировала в разговоре одна моя знакомая, работающая в образовательной сфере. Другая недоумевает: "Кто все эти люди, которые успевают смотреть сериалы, учиться на онлайн-курсах и ходить по виртуальным экскурсиям"? Субъективные ощущения подтверждают опросы: по данным компании "Мегаплан", рабочий день стал дольше для 21,5 процента россиян. Еще 12 процентов признаются, что справляться с работой стало сложнее из-за возросшего количества задач, рабочих чатов и звонков. "По нашим данным, только треть опрошенных порадовались тому, что стали экономить время на дороге до офиса и обратно", - добавил гендиректор "Мегаплана" Сергей Козлов.

Россияне в этой тенденции не отстают от других стран. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на данные компании NordVPN, в США из-за карантина рабочий день сотрудников вырос в среднем на 40 процентов - до 11 часов. Это самый существенный прирост в мире. Во Франции, Канаде, Испании и Великобритании рабочий день увеличился в среднем на два часа. У большинства это происходит за счет утреннего времени. Как отмечают аналитики, люди начинают работать раньше, чем обычно. По словам эксперта NordVPN Даниэля Маркуссона, из-за пандемии сотрудники стали более сфокусированными, а рабочее время в период кризиса продолжит увеличиваться. Он полагает, что после того, как связанные с пандемией ограничения будут сняты, многие компании пересмотрят свое отношение к работе из дома.

Из-за пандемии в этом году многие наши соотечественники отказались от отпуска. Лето всего через месяц, тем не менее, 64 процента россиян не планируют уходить в отпуск в ближайшие пару месяцев, показал опрос сервиса Работа.ру. Каждый шестой в положенной отпуск отправится, но проведет его дома или на даче, 1 процент решили вовсе отменить собственный отдых.

Новая реальность повлияла на восприятие работодателя в глазах россиян - идеальный теперь тот, кто обеспечивает достойный уровень зарплаты. Остальные характеристики отошли на второй план, узнали в Аналитическом центре НАФИ. Для 56 процентов россиян важен хороший соцпакет, для 55 - возможности карьерного роста. Обращают внимание сотрудники и на стабильность компании, а также хорошие отношения в коллективе.

- Сейчас, когда растет риск потери работы, такие второстепенные характеристики, как известность и размер компании, уходят на второй план, - рассказала директор направления исследований в сфере человеческого капитала Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.- На первый план выходит материальная составляющая и поддержка в формате социального пакета, который зачастую включает в себя ДМС. По результатам недавно проведенного нами исследования, при потере работы накоплений россиянам хватит в среднем на 63 дня. Помимо достойной зарплаты значение обретает способность компании адаптироваться и выжить в непростой обстановке, сохранив штат сотрудников, а также - хорошие человеческие отношения, которые в профессиональном срезе проявляются в дружелюбном коллективе, где коллеги берегут и эмоционально поддерживают друг друга.

Опасения потерять доходы и нестабильная ситуация на рынке труда повлияли на отношение россиян к "серым" зарплатам. До 46 процентов выросло число тех, кто согласен получать зарплату по конверте, отмечают эксперты сервиса SuperJob. Больше всего лояльных к таким схемам выплат было в посткризисном 2009 году - тогда 6 из 10 россиян готовы были получать "серую" зарплату.

По данным "Мегаплана", сейчас 52,3 процента россиян готовы выполнять больше задач и брать дополнительные обязанности, чтобы сохранить зарплату на прежнем уровне. Еще около 15 процентов опрошенных ради сохранения зарплаты готовы увеличить количество рабочих часов. А 16 процентов готовы к сокращению зарплаты, если работодатель введет четырехдневную рабочую неделю или сменный график. 7,4 процента согласились бы на более низкий оклад, если бы их перевели на постоянную работу из дома.