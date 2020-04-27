Расширен перечень лекарств для лечения тяжелых заболеваний

Расширен перечень лекарственных препаратов, необходимых для обеспечения бесплатным лечением пациентов орфанными (редкими) заболеваниями. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.

В перечень вошли препараты для лечения пациентов, страдающих апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра).

С начала 2020 года обеспечение терапией пациентов с указанными нозологиями передано с регионального на федеральный уровень, то есть препараты для них будет закупать Минздрав.

Предусмотрены бюджетные ассигнования для централизованных закупок препаратов "Циклоспорин" и "Эптаког альфа", уточнили в министерстве.