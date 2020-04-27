Расследовать нераскрытые преступления помогут песцы

В специальной лаборатории МВД России приступили к обучению песцы с диснеевскими именами - Чип и Дейл, приобретенные сотрудниками в этом году в подмосковном зверосовхозе. Эксперты-криминалисты уверены, что необычно острый нюх полярных животных существенно поможет в расследовании самых изощренных преступлений, в которых, казалось бы, навсегда утеряны все следы.

В экспертном главке МВД России разработали уникальную технологию, не имеющую аналогов в мировой практике: она позволяет выделять оставленные на месте преступления запахи химическим путем с помощью специальных реактивов и оборудования.

Запах каждого человека уникален как его полный генетический код. Не верите - спросите об этом у собак и песцов. Но мало кто знает, что запаховые следы преступника, проникшие в кровь жертвы, просто так не не исчезают и не выветриваются. Они остаются в этих смесях, даже в микроскопических, до 50 и более лет, по сути, на всё время, пока преступник может быть изобличен и привлечен к уголовной ответственности за совершенное преступление.

"Индивидуализирующие пахучие вещества содержатся как в крови, так и в поте - потожировом веществе человека. Кровь при высыхании удерживает эти вещества в течение многих десятков лет, тогда как из следов пота они через какое-то время улетучиваются, - пояснила "РГ" директор института судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Елена Россинская. - Таким образом, смешивание следов пота и крови нескольких лиц, приводят к тому, что кровь одного человека - потерпевшего сохраняет в себе также ранее привнесенные пахучие вещества пота другого лица или лиц - преступников, даже без их клеточного материала".

Это поразительное явление: кровь жертвы обладает свойством сохранять "память" об убийце, законсервировав его запах. И российские эксперты научились выделять, очищать и концентрировать эти пахучие вещества с помощью специальных реактивов и оборудования.

Затем следствие, очертив круг подозреваемых, отбирает у них образцы крови и направляет на судебную ольфакторную экспертизу, которая однозначно даёт вывод: происходят ли ранее выделенные на месте происшествия запахи от проверяемых по делу лиц. При этом круг проверяемых может доходить до нескольких сотен человек.

"На этом этапе используются живые датчики - собаки-детекторы, - рассказывает Елена Россинская. - Ноу-хау российских методик в том, что объективность полученных при их применении результатов не зависит от "субъективного мнения" или "показаний" животных. Точность и надежность идентификации субъекта по запаховым следам, проводимой с использованием современных российских методик, сопоставима с точностью и надежностью самых современных инструментальных методов анализа. Вероятность ошибки исследования с применением данного метода не превышает величину 1•10-8 (одна из ста миллионов случаев)".

Ранее "звездой" штата живых биодатчиков ольфакторной экспертной лаборатории МВД России была енотовидная собака Василиса, приобретенная (фактически - с боем отобранная) криминалистами на ярославской притравочной станции у охотников. Сейчас обучение в лаборатории, наряду с молодыми собаками, проходят Чип и Дейл - два песца (полярные лисицы) из подмосковного Пушкинского зверосовхоза.

Новый способ пробоподготовки в совокупности с современными российскими ольфакторными экспертными методиками помогает раскрывать самые запутанные преступления прошлых лет, по которым проведение ДНК-анализа уже нерезультативно. Более того, только российские ольфакторные методики позволяют эффективно извлекать индивидуализирующие преступника пахучие вещества со смывов кожных поверхностей и содержимого полостей трупа.

Так в апреле апреля 2011 года по дороге из общеобразовательной школы Тамбовской области пропала 13-летняя школьница. Труп затем был обнаружен в мешке в лесополосе по прошествии недели с момента ее безвестного исчезновения. Злодей надругался над ребенком, а затем задушил его. Чтобы скрыть все следы преступления он предусмотрительно унес с собой и уничтожил одежду потерпевшей. По данному уголовному делу в экспертных учреждениях МВД, Минздрава и СК России был проведен ряд судебно-генетических экспертиз, не давших информации о хитром и коварном преступнике. Только по прошествии восьми лет с момента совершения преступления, в ходе произведенной в экспертном главке МВД России ольфакторной экспертизы на полимерном мешке со следами крови, в котором был обнаружен труп девочки, выявлен индивидуальный запах преступника, 1965 года рождения, - одного из множества лиц, ранее проходившего свидетелем по указанному уголовному делу.

Необходимо сказать, что пока не были разработаны и внедрены в экспертную практику инновационные технологии химической экстракции запаха, разработанные отечественными учеными-криминалистами, следствие не могло раскрыть указанное резонансное преступление.

Новая технология позволяет выявить запах преступника даже спустя долгое время

Как рассказала Елена Россинская, возможности современной ольфакторной экспертизы в области расследования уголовных дел, в том числе прошлых лет, связанных с "пролитием крови", практически безграничны. И это при соблюдении должного уровня достоверности исследования, сопоставимого с самыми современными приборными методами!

На дальнейшем развитии и широком внедрении в экспертную и следственную практику уникальных российских методик настаивает высшее руководство Следственного комитета Российской Федерации. Данными технологиями также активно интересуются представители правоохранительных органов зарубежных стран.