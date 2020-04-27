Бирюков: Запуск фонтанов в Москве отложен

Столичные власти отложили запуск фонтанов. Причина - ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

"Традиционно в конце апреля мы проводим запуск московских фонтанов, это большой праздник - одновременно начинают работать около 600 фонтанов. Но в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе принято решение отложить старт сезона", - отметил Петр Бирюков.

По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства уже подготовили фонтаны к открытию. "Проведена большая работа, каждый фонтан аккуратно расконсервировали после зимы, провели монтаж и проверку оборудования, пескоструйную очистку, промывку и при необходимости покраску", - отметил Петр Бирюков.

"Решение о дате открытия сезона фонтанов будет принято исходя из складывающейся ситуации", - подчеркнул заммэра.